الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بعد الإنجاز التاريخي.. مشجعو المغرب يحتفلون في هولندا

الجالية المغربية في هولندا تحتفل بالفوز
10 ديسمبر 2022 23:50

احتفل الآلاف من مشجعي المنتخب المغربي لكرة القدم في شوارع مدن هولندية، اليوم السبت، رافعين أعلاما وحاملين مفرقعات، بعد التأهل التاريخي إلى نصف نهائي مونديال 2022.

في مدينة لاهاي، انتشر عناصر شرطة مكافحة الشغب لتفريق المحتشدين بعد إطلاق ألعاب نارية كثيفة ودعوا المشجّعين إلى إخلاء شارع في حيّ شعبي.

في روتردام، أطلق العديد من المؤيدين صفّارات في شوارع وسط المدينة، وأغلقت بعض الساحات المزدحمة فيها أمام حركة المرور.

وكتبت شرطة أمستردام على موقع «تويتر» "عقب المباراة، توتّر الوضع في عدة أماكن في المدينة وأُطلقت ألعاب نارية كثيفة. تم توقيف عدة أشخاص".

منذ بداية كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، تجمّع مشجّعون من الجالية المغربية في شوارع في هولندا بعد كل فوز لمنتخب بلادهم.

واندلعت اضطرابات الثلاثاء بعد احتفالات مشجّعين للمنتخب المغربي في شوارع هولندا بالتأهل التاريخي للبلاد إلى ربع نهائي كأس العالم.

أخبار ذات صلة
مونديال 2022: فرنسا تتأهل إلى نصف النهائي لتقابل المغرب
رئيس الحكومة المغربية: نحلم بالتأهل لنهائي كأس العالم
المصدر: وكالات
المنتخب المغربي
مونديال 2022
احتفالات
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©