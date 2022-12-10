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انقطاع الكهرباء عن مدن أوكرانية جراء القصف

عمال يحاولون إصلاح الكهرباء في أوديسا
10 ديسمبر 2022 23:24

قال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إن الكهرباء انقطعت عن جميع مرافق البنية التحتية غير الحيوية في منطقتي أوديسا وميكولايف بجنوب أوكرانيا بعد قصف بطائرات مسيرة.

وكتب جينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا على موقع فيسبوك "نظراً لحجم الضرر، تم قطع الكهرباء عن جميع المستخدمين في أوديسا باستثناء (مرافق) البنية التحتية الحيوية".

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن طائرات مسيرة أصابت منشأتين للطاقة في منطقة أوديسا.

وكتبت القوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك أن 15 من الطائرات المسيرة، التي يمكنها حمل متفجرات والطيران صوب أهدافها، أُطلقت على أهداف في منطقتي أوديسا وميكولايف الجنوبيتين لكن تم إسقاط عشرة منها.

ونشرت إدارة مدينة أوديسا بيانا، عبر تطبيق "تلغرام"، جاء فيه أن الضربات أصابت خطوطاً ومعدات رئيسية لنقل الطاقة في منطقة أوديسا اليوم السبت.

وقال ماكسيم مارتشينكو حاكم المنطقة إن الهجمات استخدمت فيها طائرات مسيرة، والتي تطير نحو هدفها بدلا من إطلاق الذخائر، وإنه جرى إسقاط طائرتين فوق البحر الأسود.

وكتب مارتشينكو، على تلغرام"، أنه "نتيجة للقصف، لا توجد كهرباء في جميع المقاطعات والتجمعات (السكنية) في منطقتنا تقريباً".

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المصدر: رويترز
أوديسا
انقطاع الكهرباء
قصف
طائرات مسيرة
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