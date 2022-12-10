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عربي ودولي

انقسام أوروبي حول سقف أسعار الغاز

الغاز
10 ديسمبر 2022 23:04

يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز.

وتدفع 12 دولة، منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا، باتجاه إجراء خفض "كبير" لسقف الأسعار.

وتجري دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر في 13 ديسمبر الجاري. لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.

ووزعت 12، من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد، ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.

وقالت الدول "النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية".

وقدمت الورقة من قبل كل من بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

يشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليه.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب الأزمة الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.

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المصدر: رويترز
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