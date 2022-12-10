أميركا تنتظر عاصفة مصحوبة بالبرد والأعاصير

توقع خبراء الأرصاد أن تهب عاصفة من المحيط الهادئ فوق ولاية كاليفورنيا الأميركية مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد
وهناك خطر شديد من هبوب أعاصير ورياح شديدة وعواصف رعدية عبر أنحاء من ولايات المسيسيبي ولويزيانا وأركنسو بحلول منتصف في غضون أيام، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت.
وقد تهطل أمطار بارتفاع حوالي خمسة سنتيمترات فجأة في وديان جنوبي كاليفورنيا، اليوم السبت وحتى غد الأحد، بمنسوب يصل إلى 15 سنتيمتراً في التلال الساحلية والجبال، وتطلق فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب خدمة الطقس الأميركية الوطنية.
وقد يسقط البرد بارتفاع حوالي 30 سنتيمترا في سلسلة جبال "سييرا نيفادا"، إلى جانب أنحاء من ولايتي أوريجون وواشنطن.