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أميركا مستعدة لتعديل خطتها حول المناخ

المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري
10 ديسمبر 2022 21:48

أكد جون كيري المبعوث الأميركي الخاص بشأن تغير المناخ، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة منفتحة على «تعديلات» محتملة لخطتها المناخية الضخمة لطمأنة الأوروبيين الذين يخشون هجرة شركاتهم إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

وقال كيري، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «لا أعتقد أنه (قانون خفض التضخم) سيتم تخفيفه». وأضاف «لكن أن ننظر إلى المكان الذي قد يكون من المناسب إجراء تغييرات أو تعديلات عادلة فيه من دون المساس بجهودنا (...) أنا واثق بأن الرئيس (جو) بايدن سيكون مستعداً للنظر في ذلك».

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق، منذ أشهر، من خطة بايدن التي تبلغ قيمتها 420 مليار دولار أميركي مخصصة بشكل رئيسي للمناخ. وقد أقرت الصيف الماضي.

تنص هذه الخطة، من بين أمور أخرى، على إصلاحات ومساعدات للشركات التي تتمركز في الولايات المتحدة، لا سيما في قطاعي السيارات الكهربائية أو الطاقة المتجددة، مما يثير قلق الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى مزيد من «التنسيق»، ويخشى انتقال شركاته عبر المحيط الأطلسي.

شكلت هذه القضية محور زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة.

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المصدر: رويترز
جون كيري
تغير المناخ
التغير المناخي
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