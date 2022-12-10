شولتس يدلي بتصريحات حول زيادة الهجرة إلى ألمانيا

أولاف شولتس يتحدث أمام مجموعة من المواطنين الألمان
10 ديسمبر 2022 21:42
أدلى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، بتصريحات حول أسباب تعزيز الهجرة إلى بلاده.
وأوضح شولتس أن حكومته تسعى إلى تعزيز الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة وأزمة في نظام المعاشات التقاعدية الذي يعتمد على مساهمات العمال.
وأكد، خلال منتدى للسكان في مدينة بوتسدام بالقرب من العاصمة برلين، أن ألمانيا يمكن أن تزيد عدد سكانها كثيراً في الأعوام المقبلة.
وقال شولتس، إن الحكومة تعمل على جذب العمالة الأجنبية "لمواصلة المسيرة" على الرغم من زيادة عدد كبار السن، أو شيخوخة السكان، مما يجعل زيادة السكان سبعة بالمئة إلى 90 مليون نسمة بحلول عام 2070 أمراً معقولاً.
ووافقت الحكومة الألمانية، الشهر الماضي، على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يثقل كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نموا ضعيفا، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.
وقال شولتس إن النمو السكاني الحالي، الذي يرجع جزئيا إلى زيادة الهجرة، يعني أن من المحتمل ألا ترفع الحكومة مساهمات المعاشات التقاعدية قبل نهاية ولايتها في عام 2025.
وأعلن مكتب الإحصاء الألماني، الأسبوع الماضي، أن من المرجح أن يرتفع عدد السكان بمقدار مليون نسمة ليصل إلى 84 مليونا هذا العام بسبب الهجرة من أوكرانيا. وأضاف أن التعداد قد يصل إلى 90 مليونا في العقود المقبلة إذا كانت الهجرة كبيرة.