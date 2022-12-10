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إصابة الرئيس الإيطالي بـ«كورونا»

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
10 ديسمبر 2022 20:34

قال مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19، لكنه يشعر بأعراض قليلة منها حمى خفيفة.

وأضاف المكتب، في بيان، أن ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاماً، ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة في الأيام المقبلة لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر "كويرينالي" في العاصمة روما.

كان الرئيس قد حضر يوم الأربعاء ليلة افتتاح الموسم الجديد في "دار أوبرا لا سكالا" في مدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

يعد منصب الرئيس في إيطاليا شرفيا إلى حد بعيد ولكنه مسؤول عن حل الأزمات السياسية عند حدوثها.

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المصدر: وكالات
سيرجيو ماتاريلا
كورونا
فيروس كورونا
كوفيد-19
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