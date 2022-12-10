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هولندا تعلن قراراً مهماً لمواجهة أزمة الطاقة

محطة للطاقة النووية
10 ديسمبر 2022 20:21

أعلنت وزارة الطاقة الهولندية، اليوم السبت، أن الحكومة الهولندية تخطط لبدء بناء محطتين جديدتين للطاقة النووية على مدار العقد المقبل من أجل مواجهة أزمة الطاقة.

وخصصت الحكومة الهولندية منطقة "بورسيل" في مقاطعة "زيلاند" كموقع مناسب للبناء، حيث تعمل محطة للطاقة النووية هناك منذ عقود.

ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد في نهاية عام 2024، كما تم اعتبار منطقة روتردام أيضاً كموقع محتمل. من المتوقع الانتهاء من بناء محطات الطاقة الجديدة بحلول عام 2035 تقريباً. وذلك بقدرة تتراوح بين 1000 و 1650 ميجاوات، حيث تولد من 9% إلى 13% من الكهرباء في البلاد.

تعاني أوروبا من نقص في الطاقة وارتفاع في أسعار الوقود والكهرباء منذ الأزمة الأوكرانية وما تبعها من انقطاع إمدادات الغاز الروسي.

 

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المصدر: د ب أ
هولندا
الطاقة النووية
محطة للطاقة النووية السلمية
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