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شولتس: التواصل مع بوتين بشأن أوكرانيا ضروري

أولاف شولتس متحدثا في فعالية لحزبه السياسي
10 ديسمبر 2022 19:31

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن المهم إبقاء قنوات الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف شولتس، خلال فعالية في مدينة بوتسدام بالقرب من العاصمة برلين "عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إنه يريد ببساطة السيطرة على جزء من الأراضي الأوكرانية".

وشولتس من أكثر القادة الغربيين تحدثا بشكل مباشر مع بوتين منذ بدء الزمة الحالية في 24 فبراير الماضي، واستمر آخر حديث بينهما عبر الهاتف لمدة ساعة وكان في الثاني من ديسمبر الجاري.

وقال شولتس، إنه لم يتضح عدد الجنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في العملية لكن العدد ربما يصل إلى 100 ألف.

وأضاف المستشار الألماني "لدينا آراء مختلفة تماماً. ومع ذلك سأستمر في التحدث معه لأنني أريد أن أشعر باللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع. وهذا غير ممكن دون أن نتحدث معاً".

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
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