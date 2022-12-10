العراق يخلّد ذكرى إعلان النصر على داعش

رئيس الوزراء العراقي يحضر احتفالية ذكرى النصر على داعش
10 ديسمبر 2022 17:32
خلّد العراق، اليوم السبت، الذكرى الخامسة لإعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي خلال احتفالية حضرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال السوداني، وهو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة: «ما زال أمامنا عمل طويل لقطع دابر جميع الفتن، وقَبْر أحلام التطرّف وخطاب الكراهية» في البلاد.
وأضاف: «نفتخر اليوم بمن كان في ميدان المعركة يحمل في يدٍ سلاحاً وتمتدُّ أخرى لإنقاذ أهله وشعبه، كما نفتخر بمن غادرنا وارتقى شهيداً من قادة النصر والانتصار الكبير، قادةً وآمرين وضبّاطاً ومراتب ومنتسبين. فلا نصر إلّا بذكر شهداء العراق وجرحى قواتنا المسلحة».
وأكد السوداني: «إن مبادئنا وعقيدتنا الوطنية الرافضة للإرهاب والتطرّف جعلت زواله حتماً ونتيجة، ليعود العراق بتنوّعه المزدهر، ولينعم المجتمع العراقي بأهله وثرائه الحضاري».
ولا تزال القوات المسلحة العراقية تطارد عناصر وفلول تنظيم داعش المتشدد في مناطق متفرقة وتدمر أوكارههم ومراكز تجمعاتهم وتعتقل آخرين.