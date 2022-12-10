الصين تواصل تخفيف قيود كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، مزيداً من تخفيف القيود الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الصين إنها ستتوقف عن إجراء فحص كوفيد-19 لسائقي الشاحنات وأطقم السفن الناقلة للبضائع محلياً.
وخففت بكين عناصر رئيسية من سياستها في مجال مكافحة الفيروس خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً.
وذكرت السلطات أن إزالة هذه القيود تهدف بشكل خاص إلى ضمان الإمداد السلس للأدوية ومواد مثل تلك المستخدمة في الكشف عن الإصابة بكوفيد.
وقالت وزارة النقل الصينية في إشعار: «يجب عدم ادخار أي جهد لضمان التسليم السلس للإمدادات الطبية».
وقلصت الصين مدة الحجر الصحي إلى يومين للمسافرين الوافدين الشهر الماضي.
وسجلت الصين 13585 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، منها 3034 حالة ظهرت عليها أعراض و10551 حالة من دون أعراض. ومَثَّل ذلك انخفاضاً من 16592 في اليوم السابق وتراجعاً حاداً من المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق هذا الشهر.