انفجار بمبنى سكني في جزيرة جيرزي البريطانية

أفادت الشرطة المحلية في جزيرة جيرزي بالقنال الإنجليزي على تويتر اليوم السبت بفقد عدد من الأشخاص في أعقاب انفجار.

وقالت الشرطة في بيان "لا يزال عدد من السكان في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي وقع صباح اليوم في أو دي مون في بيير رود. تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث وبدأت البحث في الموقع".

وأفادت كل من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقناة سكاي نيوز الإخبارية بمقتل شخص، إلا أن رويترز لم تتمكن على الفور من التحقق من صحة تلك التقارير.

وجيرزي تابعة للتاج البريطاني ولها نظامها المالي والقانوني الخاص بها ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 100 ألف.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها استجابت لحادث وقع في عقارات سكنية. ويقع الطريق الذي حددته الشرطة بالقرب من المرفأ في عاصمة الجزيرة سانت هيلير.