الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا: احتجاز رهينة وسط مدينة دريسدن

ألمانيا: احتجاز رهينة وسط مدينة دريسدن
10 ديسمبر 2022 14:52

عثرت الشرطة الألمانية على امرأة ميتة في أحد المباني السكنية بمنطقة بروهيلز في مدينة دريسدن، التي تشهد حاليا واقعة احتجاز رهائن.

وقالت الشرطة، اليوم السبت، إن جريمة القتل على صلة بعملية الاحتجاز في وسط المدينة، مضيفة أن المشتبه به هو نجل المرأة المقتولة.

وقال متحدث باسم الشرطة أن عملية الاحتجاز تجري داخل مركز التسوق "ألتماركت-جالاري".

وذكر المتحدث أنه لا يمكن حاليا الإدلاء بتفاصيل، مثل عدد الأشخاص المحتجزين، حيث لا يزال الوضع غامضا.

أخبار ذات صلة
ألمانيا.. مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن
ارتفاع الأسعار يواجه السفر الداخلي في ألمانيا

وتتولى الشرطة إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس (شتريتسل ماركت).

ولم تؤكد الشرطة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل شخص بالرصاص في مركز التسوق.

وأوصت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة تقييد حركة المرور في وسط المدينة، والتي أثرت بدورها على حركة النقل العام.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©