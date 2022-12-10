ألمانيا: احتجاز رهينة وسط مدينة دريسدن

عثرت الشرطة الألمانية على امرأة ميتة في أحد المباني السكنية بمنطقة بروهيلز في مدينة دريسدن، التي تشهد حاليا واقعة احتجاز رهائن.

وقالت الشرطة، اليوم السبت، إن جريمة القتل على صلة بعملية الاحتجاز في وسط المدينة، مضيفة أن المشتبه به هو نجل المرأة المقتولة.

وقال متحدث باسم الشرطة أن عملية الاحتجاز تجري داخل مركز التسوق "ألتماركت-جالاري".

وذكر المتحدث أنه لا يمكن حاليا الإدلاء بتفاصيل، مثل عدد الأشخاص المحتجزين، حيث لا يزال الوضع غامضا.

وتتولى الشرطة إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس (شتريتسل ماركت).

ولم تؤكد الشرطة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل شخص بالرصاص في مركز التسوق.

وأوصت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة تقييد حركة المرور في وسط المدينة، والتي أثرت بدورها على حركة النقل العام.