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السماح لسفينة ألمانية تحمل مهاجرين بالرسو في إيطاليا

السماح لسفينة ألمانية تحمل مهاجرين بالرسو في إيطاليا
10 ديسمبر 2022 14:04

سُمح لسفينة الإنقاذ البحرية الألمانية "هيومانيتي 1"، وعلى متنها 261 مهاجرا تم إنقاذهم من الغرق، بالرسو في ميناء إيطالي.

وحددت السلطات الإيطالية للسفينة بأن ترسو في ميناء مدينة باري، حسبما أكدت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الخيرية اليوم السبت.

وفي الليلة السابقة، تردد قبطان السفينة في التوجه إلى باري لأنها تبعد عن موقع السفينة في البحر المتوسط إلى الشرق من صقلية، ثم قرر المسؤولون قطع أكثر من 300 ميل بحري رغم التنبؤات الجوية السيئة، حتى يتمكن المهاجرون من الرسو في المدينة التي تقع على البحر الأدرياتيكي.

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وبعد أن كان هناك انتظار طويل في بداية نوفمبر قبل أن تسمح إيطاليا لمثل هذه السفن بدخول الموانئ، فوجئت المنظمات بأن روما استجابت للطلبات في غضون أيام قليلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سُمح لجميع المهاجرين بمغادرة السفن في باري وساليرنو.

 

المصدر: د ب أ
إنقاذ المهاجرين
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