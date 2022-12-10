الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تمنع دخول 200 مسؤول كندي إلى أراضيها

روسيا تمنع دخول 200 مسؤول كندي إلى أراضيها
10 ديسمبر 2022 09:38

أعلنت روسيا الجمعة أنها ستمنع دخول 200 كندي إلى أراضيها، من بينهم وزير الصحة جان إيف دوكلو، وذلك ردا على عقوبات كندية مماثلة تستهدف شخصيات روسية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن القرار اتخذ ردا على "عقوبات شخصية ضد مسؤولين روس"، منددة بسياسة "الروسوفوبيا" التي ينتهجها نظام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
تشمل القائمة خصوصا المتحدثة باسم حزب المحافظين سارة فيشر، والرئيس التنفيذي لشركة "تيليسات كندا" دانييل غولدبرغ، ورئيس لجنة الانتخابات الكندية ستيفان بيرولت، إضافة إلى العديد من الشخصيات الكندية من أصل أوكراني.

أخبار ذات صلة
تركيا تطالب روسيا بتنفيذ تعهداتها حول المسلحين الأكراد في سوريا
روسيا: نقدر الدور الإماراتي في تبادل سجينين مع واشنطن
المصدر: آ ف ب
روسيا
كندا
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©