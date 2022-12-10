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ميونخ تشدد العقوبة على "قاطعي الطرق" من نشطاء المناخ

ميونخ تشدد العقوبة على "قاطعي الطرق" من نشطاء المناخ
10 ديسمبر 2022 09:18

اتخذت مدينة ميونخ إجراءات أكثر صرامة ضد نشطاء المناخ الذين يقطعون الطرق عبر لصق أنفسهم بالطرق خلال احتجاجاتهم.

وسيدخل مرسوم عام حيز التنفيذ لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من اليوم السبت، ويقضي بحظر مثل هذه الممارسات بشكل أساسي على الطرق التي تعتبر بالغة الأهمية لعمليات الإنقاذ وإجراءات الوقاية من المخاطر، وكذلك على جميع الطرق السريعة في ألمانيا بما في ذلك جسور إشارات الطرق السريعة.

ووضعت مدينة ميونخ قائمة بالشوارع المقصودة.

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وتأثرت حركة المرور في الفترة الأخيرة جراء قيام نشطاء المناخ بحملات لصق أجسادهم في أرض الشوارع.

وقالت المدينة في تبريرها للقرارات: "إن الحظر الصادر بالمرسوم العام يهدف إلى ضمان إبقاء الطرق الرئيسية لسيارات الطوارئ والإنقاذ في منطقة المدينة خالية في جميع الأوقات وتجنب الأضرار المحتملة للأرواح والأبدان في حالة تأخر رحلات  الطوارئ".

المصدر: د ب أ
ألمانيا
المناخ
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