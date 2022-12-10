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فرنسا تتوقع عودة الدول الصناعية إلى الطاقة النووية

فرنسا تتوقع عودة الدول الصناعية إلى الطاقة النووية
10 ديسمبر 2022 08:56

توقع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عودة معظم الدول الصناعية إلى الطاقة النووية، بما في ذلك ألمانيا.

وقال لومير يوم الجمعة خلال زيارة إلى محطة "بنلي" للطاقة النووية بالقرب من بلدة دييب على الساحل الشمالي لفرنسا "لا توجد دولة صناعية كبيرة بدون طاقة نووية".

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وتابع لومير "كل الدول الصناعية الكبرى في العالم، كل الدول الصناعية الكبرى في أوروبا بما في ذلك تلك الدول التي اتخذت خيارا مختلفا، ستعود في يوم ما إلى الطاقة النووية عاجلا أو آجلا".

وقال لومير إنه إذا واجهت الدول خيار التخلي عن صناعتها أو إحياء الطاقة النووية، ستعود إلى الطاقة النووية "هذه مسألة سنوات، لن يحدث هذا على الفور، لكنني مقتنع أن أي دولة صناعية كبرى، بغض النظر عن أي دولة، ستعود إلى الطاقة النووية لأنها شرط من أجل الحفاظ على صناعتها".

المصدر: د ب أ
فرنسا
الطاقة النووية
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