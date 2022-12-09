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تونس: الاتفاق مع «النقد الدولي» مؤشر ثقة على صمود الاقتصاد

نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية
10 ديسمبر 2022 02:18

تونس (الاتحاد)

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قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أمس، إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو مؤشّر ثقة على صمود اقتصاد بلادها.
جاء ذلك في كلمة لبودن تلتها نيابةً عنها وزيرة الصناعة نائلة الغنجي، في افتتاح الدورة 36 للملتقى السنوي الاقتصادي «أيام المؤسسة»، في مدينة سوسة شرقي تونس.
ورأت بودن أن «التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج الوطني للإصلاحات، ومؤشّر ثقة على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود».
وأضافت أن «ذلك يحفّز على مزيد من العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية مع المحافظة على السيادة الوطنية». واعتبرت بودن أن «التحدّي الرئيس الذي يواجه تونس هو دعم الأمن القوميّ في مفهومه الشامل، وخاصة الأمن الغذائي وأمن الطاقة».
كما تعهّدت بالتزام الحكومة «بالتحكم بالأسعار حفاظًا على القدرة الشرائية للتونسي، وللتخفيف نسبيًا من وطأة التضخم المالي».
وقالت بودن، إن «البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالتحكم التدريجي بالتوازنات المالية على المدى القصير».
ومنتصف أكتوبر الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد، ستُمنح بموجبه قرضًا بنحو 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
والبرنامج الإصلاحي التونسي الذي اشترطه صندوق النقد، يتضمّن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة الأجور.

تونس
الاقتصاد التونسي
صندوق النقد الدولي
نجلاء بودن
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