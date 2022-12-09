مقتل مسؤول أمني في الصومال بانفجار سيارته جراء لغم أرضي

مقديشو (الاتحاد)

قتل مدير فرع جهاز المخابرات الصومالي في إقليم جدو جنوبي البلاد، عبدالرحمن عبدالله بكال، أمس، بعد انفجار سيارته جراء لغم أرضي لحظة مرور موكبه.

وفي بيان نشره التلفزيون الرسمي، أكد مدير جهاز المخابرات والأمن الصومالي، مهد صلاد، مقتل عبدالله بكال، وإصابة عبدالله كنيني المدير السابق للجهاز في مدينتي لوق وبلد حواء.

وأوضح صلاد أن جهاز المخابرات سيباشر فتح تحقيقات حول ملابسات مقتل مدير الجهاز في جدو وكشف ظروف مقتله، وفق البيان.

وأشار إلى أن «الحادثة لن تثني الجهاز عن مواصلة استهداف الإرهابيين، وأن ألم المصاب لن يردعهم عن دحرهم»، في إشارة إلى حركة «الشباب». بدورها، تبنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن هذا الهجوم. وقالت في بيانها إن «الهجوم وقع فجر الجمعة عندما كان مدير جهاز المخابرات في إقليم جدو يجري دورية في منطقة تقع بين مدينتي دولو ولوق».

ومنذ سنوات يخوض الصومال حرباً ضد حركة «الشباب» الإرهابية التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.​​​​​​​