روسيا: نقدر الدور الإماراتي في تبادل سجينين مع واشنطن

موسكو (وكالات)

أشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بالدور الإماراتي السعودي في عملية مبادلة الروسي فيكتور بوت، والأميركية بريتني جرينر.

كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس الأول أن إجراءات تبادل السجينين اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة وروسيا، جرت في مطار أبوظبي.

وقال بيسكوف في تصريح بثته «القناة الأولى»: «يمكننا أن نقدر تقديراً عالياً دور كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات»، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كانت وزارتا الخارجية، السعودية والإماراتية، أعلنتا في بيان مشترك أمس، نجاح الوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في عملية تبادل السجينين.

وأكد البيان أن «نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف».

في هذا الصدد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أنّ تبادل سجناء آخرين بين موسكو وواشنطن «ممكن»، غداة الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني جرينر مقابل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة إقليمية في قيرغزستان «الاتصالات تتواصل على مستوى أجهزة الاستخبارات، ولم تتوقف يوماً. فهل إجراء (تبادلات) أخرى ممكن؟ نعم كل شيء ممكن»، مضيفاً أنها نتيجة مفاوضات والبحث عن تسويات، في حال كهذه، تم التوصل إلى تسويات ولا نرفض مواصلة هذا العمل مستقبلاً.

أكد بوتين أن هذه المفاوضات لا تشكل بالضرورة «مقدمة» لحوار يتناول قضايا أخرى، وذلك في ذروة أزمة بين موسكو وواشنطن على صلة بالعملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا.

وتابع «لم نحدد أهدافاً بحيث تؤدي هذه المفاوضات إلى (مفاوضات) أخرى. لكنها توفر مناخاً معيناً، هذا صحيح».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس إن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان محادثاتهما بشأن تبادل محتمل للسجناء بشكل مباشر، حسبما نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء. وحطت طائرة تقل نجمة كرة السلة بريتني جرينر في الولايات المتحدة في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد نحو عشرة أشهر من احتجازها في روسيا.

وتوجهت جرينر «32 عاماً» إلى سان أنطونيو في ولاية تكساس. وهي حاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين ونجمة فريق فينكس ميركوري بالرابطة الوطنية لكرة السلة للسيدات، وبينما كانت جرينر في طريقها إلى الولايات المتحدة، وصل بوت إلى موسكو وعانق والدته وزوجته، حسبما أظهرت لقطات عرضها التلفزيون. وتعد صفقة تبادل السجناء هذه حالة نادرة من التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وعقد البلدان صفقة مماثلة في أبريل أفرجت روسيا بموجبها عن الجندي السابق بمشاة البحرية الأميركية تريفور ريد، فيما أطلقت الولايات المتحدة سراح الطيار الروسي قنسطنطين ياروشينكو.