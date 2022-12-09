شي: العلاقات العربية الصينية حققت طفرة تاريخية

الرياض (وام)

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت تطوراً كبيراً، حيث أقام الجانبان علاقات شراكة استراتيجية قائمة على تعاون شامل وتنمية مشتركة لمستقبل أفضل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الرئيس شي جين بينج قوله، في كلمته الختامية خلال قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، إن القمة العربية الصينية عملت على تعزيز البناء لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة والمناخ وتلتزم بإيجاد حلول سياسية بالقضايا الساخنة والشائكة والعمل على الحفاظ على السلم والأمان في المنطقة، وتدعو إلى التوصل والاستفادة المتبادلة وتعزيز التعايش المتناغم بين الحضارات المختلفة.

وأضاف إن الصين أقامت علاقات شراكة استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية كل على حدة، ووقعت على وثائق تعاون لبناء الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون الصين العربي.

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية العربية حققت طفرة تاريخية بما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين وضخ مزيدًا من عوامل الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن القمة الصينية العربية تكللت بالنجاح التام، حيث اتفق الجانبان على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد الأمر الذي يعد معلمًا فارقًا في تاريخ العلاقات الصينية العربية. وشدد على حرص الجانب الصيني على أخذ هذه القمة كمنطلق جديد إلى العمل على تكريس الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآزر والمساواة والمصالح والاستفادة المتبادلة والشمول، ودفع آفاق واعدة للتعاون.

وعدّ رئيس جمهورية الصين الشعبية التعاون الصيني العربي القائم على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك نموذجاً يحتذى به، حيث جرى إنشاء 17 آلية تعاون بين الجانبين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي وخلال السنوات العشر الماضية تجاوز حجم التبادل التجاري نحو 300 مليار دولار أميركي، وبلغ رصيد الاستثمار المباشر المتبادل 27 مليار دولار، وجرى تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار التعاون في بناء الحزام والطريق، التي عادت بالخير على قرابة ملياري نسمة من السكان.

وفي هذه الأثناء، استعرض الرئيس الصيني، خلال كلمة ألقاها، أمس، في «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، بدايات العلاقات الصينية الخليجية التي كتب خلالها الجانبان فصولاً مبهرة من التضامن والتساند والتعاون والكسب المشترك.

كما أشاد الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، بما بذلته دول مجلس التعاون الخليجي من جهود ليصبح المجلس أكثر منظمة إقليمية حيوية في الشرق الأوسط والخليج من خلال التماسك بتقوية الذات عبر تضامن في وجه التحولات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي، رغم التداعيات الناجمة عن الجائحة.

وقال: «لنكون شركاء للسعي وراء التنمية، علينا تعزيز المواءمة بين استراتيجياتنا التنموية، وتفعيل مزايا تكامل وتوليد قوة دافعة للتنمية»، معرباً عن التطلع إلى تضافر الجهود مع كل الأطراف في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة عشرين وثلاثين للتنمية المستدامة بما يسهم في التنمية والازدهار للمنطقة.

ولفت إلى التكامل العالي بين الجانبين، موضحاً أن الصين تتمتع بسوق استهلاكية واسعة ومنظومة صناعية متكاملة، كما يتميز الخليج بموارد الطاقة الغنية والتطور المزدهر لتنويع الاقتصاد.

ودعا إلى ترسيخ الثقة المتبادلة والدعم الثابت للمصالح الحيوية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والعمل سوياً على صيانة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبذل جهود مشتركة لتطبيق تعددية الأطراف الحقيقية بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول النامية.