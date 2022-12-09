واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا مساعدات جديدة بقيمة 275 مليون دولار أميركي "لتعزيز" دفاعاتها ضد الطائرات المسيّرة خصوصا.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "سيتم إرسال مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار قريبا لمنح أوكرانيا قدرات جديدة لتعزيز دفاعاتها الجوية وتمكينها من التعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة".
وأضاف أن واشنطن ستزود الجيش الأوكراني أيضا بذخيرة مدافع "هيمارس"، وهو نظام مدفعي دقيق وشديد الفعالية محمول على مركبات مدرعة خفيفة.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد الخميس أن جيشه سيواصل ضرباته ضد البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ردا على الهجمات التي تشنها كييف ولاسيما استهداف جسر القرم الذي دمر جزئيا في مطلع أكتوبر الماضي خلال هجوم بشاحنة مفخخة.
ترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 19,3 مليار دولار أميركي منذ بداية الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير الماضي.