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كييف تحذّر من رسائل مزورة للتجنيد في الجيش الأوكراني

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9 ديسمبر 2022 22:51

حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية من رسائل تجنيد مزورة لفيلق دولي تابع الجيش الأوكراني، منتشرة في ألمانيا.

وقال أوليه نيكولينكو المتحدث باسم الوزارة، على موقع فيسبوك، اليوم الجمعة، إن "القنصلية الأوكرانية لم تبعث بمثل هذه الرسائل".

وذكر نيكولينكو أن الرسائل جزء من حملة تضليل ضد أوكرانيا، مضيفا أن تجنيد أشخاص للخدمة في جيش أجنبي عقوبته السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقد أبلغت الشرطة الألمانية بتلك الرسائل.

وذكر متحدث باسم شرطة مجينة دوسلدورف الألمانية أن "سلطة أمن الولاية تجري تحقيقا في الأمر".

وعرض الدبلوماسي الأوكراني نسخة ضوئية لخطاب مرسل إلى رجل محلي في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وأدرجت القنصلية الأوكرانية في دوسلدورف باعتبارها جهة الإرسال المزعومة.

وتعرض الرسالة 5 آلاف يورو (5262 دولاراً أميركياً) شهرياً للخدمة في الفيلق، و100 ألف يورو للورثة في حال الوفاة.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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