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أردوغان يناقش قضايا عالقة في اتفاق تصدير الحبوب

سفينة محملة بالحبوب في البحر الأسود
9 ديسمبر 2022 20:28

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه سيتحدث إلى نظيريه الروسي والأوكراني خلال اليومين المقبلين لمناقشة "تعزيز" اتفاق الممر الآمن للحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت الأمم المتحدة وتركيا لإبرامه.

وذكر أردوغان، في مؤتمر صحفي بإسطنبول، أن المكالمتين الهاتفيتين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخطط لهما بعد غد الأحد.

تأتي المكالمتان وسط قضايا عالقة في اتفاق يوليو بشأن تصدير الحبوب. ويسمح الاتفاق، الذي تم تمديده مؤخرا حتى منتصف مارس المقبل، بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بالبحر الأسود.

وتفتش منظمات مراقبة دولية السفن قبالة إسطنبول.

وسمح الاتفاق، حتى الآن، بتصدير 13 مليون طن من الحبوب والأغذية الأخرى، حسبما ذكر مركز إسطنبول أمس الخميس، لكنه أشار إلى تأخيرات في العملية.

وتنتظر ما إجماليه 84 سفينة أن يتم تفتيشها قبالة إسطنبول، وما زال بعضها منتظرا منذ ما يربو على شهر، وفقا للمركز.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية الإخبارية الرسمية أن زيلينسكي قال في مكالمة عبر الفيديو إن هناك تقدما من المنتظر تحقيقه في الاتفاق، ودفع بأن أوكرانيا لا يمكنها استخدام سوى نصف طاقة التصدير في موانئها على البحر الأسود بسبب تأخيرات.

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المصدر: وكالات
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