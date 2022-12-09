دبلوماسيون من روسيا وأميركا يجرون محادثات

قال نائب وزير الخارجية الروسي والسفارة الأميركية في أنقرة إن دبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة اجتمعوا في إسطنبول، اليوم الجمعة، لمناقشة عدد من المسائل الفنية في العلاقات بين البلدين.
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية إن الاجتماع لم يتطرق إلى الأزمة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" الحكومية الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية أن الجانبين سيبحثان مجموعة من "المسائل الصعبة" من بينها تأشيرات الدخول وأعداد الموظفين في سفارتيهما وعمل مؤسسات كل جانب ووكالاته في الخارج، من بين عدد من القضايا الأخرى.
وقال ريابكوف إن الاجتماع جرى بين رؤساء إدارات في وزارتي الخارجية بالبلدين فيما وصفته وكالات أنباء حكومية روسية بأنه اجتماع على مستوى منخفض نسبيا. وأضاف ريابكوف أنه لا ينبغي النظر إلى الاجتماع باعتباره علامة على استعداد الجانبين لاستئناف المحادثات حول "قضايا كبيرة".
وأكد متحدث باسم السفارة الأميركية في أنقرة عقد الاجتماع وقال إن "مسؤولا كبيرا من وزارة الخارجية الأميركية كان في إسطنبول للاجتماع مع المفاوضين الروس بشأن مجموعة محدودة من المسائل الثنائية".
وأضاف "لم تجر مناقشة" أزمة أوكرانيا.
وخفضت السفارة الروسية في واشنطن والسفارة الأميركية في موسكو في السنوات القليلة الماضية أعداد الموظفين بهما بشكل كبير خلال سلسلة من الإجراءات المتبادلة شهدت إعادة العشرات من الدبلوماسيين الأميركيين والروس إلى بلادهم.
واجتمع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي مع وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية في العاصمة التركية أنقرة يوم 14 نوفمبر الماضي، وهو الاجتماع الأرفع مستوى وجها لوجه بين الجانبين منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة تاس إن الاتصالات بين أجهزة المخابرات تقتصر على تبادل المعلومات ولا تتطرق إلى حالة العلاقات الثنائية بين البلدين بصفة عامة.
وانسحبت روسيا، في نهاية نوفمبر الماضي، من اجتماع كان مقررا عقده في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة النووية في إطار "اتفاقية ستارت الجديدة".