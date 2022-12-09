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9 قتلى إثر انفجار منجم في إندونيسيا

سيارة إسعاف أمام المنجم الذي وقع فيه الانفجار في إندونيسيا
9 ديسمبر 2022 18:09

أعلن مسؤولون وفاة تسعة أشخاص وفقدان آخر، اليوم الجمعة، إثر انفجار لغاز الميثان بمنجم للفحم في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا.

وقال عبد الملك، رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية إن أربعة أشخاص نجوا من الحادث الذي وقع بمنجم في مقاطعة ساواهلونتو، ولكن أصيب اثنان منهم بحروق بالغة.

وأفاد دوي سوليستياوان، المتحدث باسم الشرطة الإقليمية بوقوع حوادث مماثلة في المنطقة ترجع في الأساس إلى اتصال الجزيئات الدقيقة من تراب الفحم بمصدر حرارة.

وشيدت ساواهلونتو في القرن التاسع عشر لتكون بلدة منتجة للفحم.

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