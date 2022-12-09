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حاكم الفجيرة يشارك في قمة الرياض العربية ـ الصينية

حاكم الفجيرة يشارك في قمة الرياض العربية ـ الصينية
9 ديسمبر 2022 17:52

ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفد الدولة إلى أعمال "قمة الرياض العربية ــ الصينية للتعاون والتنمية" التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية.

كما شارك في القمة، التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة وفخامة شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية وممثلو عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في جميع المجالات وتوسيع آفاق التعاون التنموي والاقتصادي العربي-الصيني المشترك.

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