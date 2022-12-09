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الرئيس شي: نخطط لإنشاء مجلس استثمار صيني خليجي

انطلاق أعمال القمة الخليجية- الصينية في الرياض
9 ديسمبر 2022 17:40

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، على مواصلة الصين استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج، كاشفا عن خطط إنشاء مجلس استثمار صيني خليجي.

وثمن شي، خلال كلمته في قمة الرياض "الخليجية ــ الصينية للتعاون والتنمية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية، مؤكداً أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي، وتعزيز الشراكة ودفع التنمية.

وقال إن ثمة تواصلا صينيا مع مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، وإن المجلس نجح في تخطي التحديات العالمية، مشددا "على مواصلة الدعم الثابت لأمن الخليج".

وأعرب عن ترحيبه بمشاركة الدول الخليجية في مبادرة أمن الخليج"، لافتًا إلى أن "بلاده ستعمل على إنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي".

وتابع "نعمل سويا على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن الصين ستتعاون مع دول الخليج في الاستثمار بالطاقة النظيفة.

من ناحية أخرى، كشف الرئيس الصيني عن "خطط إنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج"، ولفت إلى تضافر الجهود مع دول المنطقة لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية.

كما عبر شي عن حرص بلاده على التعاون مع دول الخليج في مجالات الحوسبة والاقتصاد الرقمي، وإطلاق سلسلة من مشروعات التعاون في مجالات الفضاء، قائلا: "نرحب بدخول رواد فضاء خليجيين لمحطة الفضاء الصينية".

كما أشار الرئيس الصيني إلى خطط خلق مسارات جديدة للتعاون اللغوي والثقافي مع دول الخليج، قائلا إنه سيتم توفير آلاف الفرص التعليمية للغة الصينية لدول الخليج، وسيكون هناك تعاون متبادل لتعليم اللغتين الصينية والعربية.

 

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المصدر: د ب أ
القمة الخليجية ـ الصينية
الرياض
دول مجلس التعاون الخليجي
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