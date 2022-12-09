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مسؤولون أميركيون وروس يبحثون "المسائل الصعبة"

العلم الروسي والأميركي
9 ديسمبر 2022 16:27

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر لم تسمه، إن ممثلين من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعون في مدينة إسطنبول التركية اليوم الجمعة.

وذكر التقرير أن الجانبين سيبحثان مجموعة من "المسائل الصعبة" من بينها التأشيرات وأعداد الموظفين في سفارتيهما وعمل مؤسسات كل جانب ووكالاته في الخارج من بين عدد آخر من القضايا.

وخفضت السفارة الروسية في واشنطن والسفارة الأميركية في موسكو، بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، أعداد الموظفين خلال سلسلة من عمليات متبادلة شهدت إعادة العشرات من الدبلوماسيين الأميركيين والروس إلى بلادهم.

واجتمع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي مع وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية في العاصمة التركية أنقرة يوم 14 نوفمبر الماضي وهو الاجتماع الأرفع مستوى وجها لوجه بين الجانبين منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير.

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المصدر: رويترز
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