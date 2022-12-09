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بعد فرنسا.. السويد تحذّر من انقطاع الكهرباء

أولف كريسترسون
9 ديسمبر 2022 16:14

حذر رئيس وزراء السويد أولف كريسترسن من أزمة الطاقة في بلاده التي تواجه خطرا حقيقيا من انقطاع التيار الكهربائي بسبب توقف أكبر مفاعل نووي، نحسب تصريحات صحفية اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن توقف شركة "يونيبر إس إي"، في وقت لاحق اليوم، وحدة "أوسكارشام - 3" على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد لمدة تسعة أيام، لأغراض الصيانة مما يفاقم من نقص الكهرباء.

يأتي هذا التحذير في السويد بعد تحذيرات مماثلة في فرنسا من انقطاع التيار الكهربائي بسبب أزمة الطاقة.

وقالت شركة الكهرباء إن السويد ستعتمد الأسبوع المقبل على واردات من النرويج وألمانيا وبولندا لضمان وجود ما يكفي من الكهرباء للتوزيع.

وذكر كريسترسن للصحفيين اليوم "الوضع خطير نسبيا، ولا نرغب في إثارة الفزع، لكنها مشكلة خطيرة وهناك مخاطر كبيرة".

وأضاف "يعتبر جنوبي السويد المنطقة الأقل في إمكانيات الإنتاج على مستوى أوروبا بمقارنة بمستوى الطلب".

يمثل التوقف اختبارا لشبكة الطاقة في البلاد أكثر من أي وقت مضى، حيث يأتي في خضم فترة برودة انخفضت فيها درجة الحرارة ثماني درجات مئوية عن المتوسط الموسمي.

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المصدر: د ب أ
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