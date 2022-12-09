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ولي العهد السعودي: نعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج

ولي العهد السعودي: نعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج
9 ديسمبر 2022 15:49

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج.

وقال خلال افتتاحه أعمال القمة الخليجية الثالثة والأربعين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال ولي العهد السعودي: نستذكر في هذه القمة الأعمال الجليلة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد وجهوده في تعزيز مسيرة عمل المجلس، ونتمنى التوفيق والسداد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله).
 
وأضاف ولي العهد السعودي: "تؤكد المملكة دعمها الكامل للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية".


وقال "تؤكد المملكة على أهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية"، مشدداً على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار.

 وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة أطلقت عدة مبادرات للوصول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد أن دول الخليج ستظل مصدرا موثوقا للطاقة في العالم، وبين أن مجلس التعاون الخليجي يدرك أهمية التنمية المستدامة، مشيرا إلى مواصلة العمل لمواجهة التغير المناخي والسعي الجاد لحل آثاره ومعالجتها.

وهنأ الأمير محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة "كأس العالم 2022".

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