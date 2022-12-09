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الرئيس السوري يصدر موازنة 2023

الرئيس السوري بشار الأسد
9 ديسمبر 2022 14:22

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ليل الخميس قانون الموازنة العامة لعام 2023 بمبلغ إجمالي يعادل 5,4 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الأسد أصدر القانون القاضي "بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره 16,550 مليار ليرة سورية".

ويبلغ سعر صرف الرسمي حالياً 3015 مقابل الدولار، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء إلى 5900 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011.

 

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المصدر: وكالات
بشار الأسد
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