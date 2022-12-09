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ألمانيا.. عمليات إجلاء بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

ألمانيا.. إجلاء آلاف السكان بعد اكتشاف قنبلة تعود للحرب الثانية
9 ديسمبر 2022 13:00

بدأت الشرطة في مدينة "هايدلبرج" جنوب غرب ألمانيا إجلاء آلاف الأشخاص، قبل الإزالة المقررة لقنبلة، تعود 
للحرب العالمية الثانية، بالقرب من المحطة المركزية، طبقا لما ذكره متحدث اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث أن موظفي الطوارئ ينتقلون من منزل إلى منزل ويبلغون أولئك المتضررين، عبر مكبرات صوت.
وستبقى رياض الأطفال والمدارس والكليات والشركات بالمنطقة مغلقة،بينما سوف تظل محطة السكك الحديدية الوحيدة مفتوحة، لأطول فترة ممكنة.

وذكرت الشرطة أن المنطقة بأكملها، سيتم إخلاؤها، بحلول ظهر اليوم(1100 بتوقيت جرينتش). وبعد ذلك سيتم إغلاق المحطة المركزية لفترة قصيرة، فيما يتم إبطال مفعول القنبلة.

كان قد تم العثور على القنبلة، التي تزن 250 كيلوجراما، أمس الخميس، خلال عملية بناء بالقرب من محطة السكك الحديدية، ثم تم تأمينها من قبل فريق من خبراء المفرقعات وحراستها، ليلا، من قبل الشرطة، في منطقة حظر طولها 50 مترا. 

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المصدر: وكالات
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