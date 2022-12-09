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حريق في مركز تسوق في ضواحي موسكو

أرشيفية
9 ديسمبر 2022 09:55

أعلنت إدارة الطوارئ الروسية الجمعة أن فرق الإطفاء تكافح حريقًا ممتدا على مساحة "سبعة آلاف متر مربع" في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو. 

وقالت خدمة الطوارئ إن الحريق التهم أحد أكبر مراكز التسوق بالقرب من موسكو في وقت مبكر اليوم الجمعة، وأدى ذلك إلى انهيار جزء من بنيانه، مما عقد جهود فرق الإطفاء في إخماد النيران.

وقالت السلطات إن الحريق انتشر في مساحة تبلغ نحو سبعة آلاف كيلومتر مربع في مركز ميجا للتسوق في خيمكي بالقرب من العاصمة الروسية، ولكن لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.

 

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المصدر: وكالات
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