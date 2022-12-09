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لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست

جيريمي هانت وزير المالية في بريطانيا
9 ديسمبر 2022 09:34

تعتزم الحكومة البريطانيّة الإعلان الجمعة عن إصلاحات لمرحلة ما بعد خروج البلاد من الاتّحاد الأوروبّي، من أجل تحفيز نموّ القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد المتعثّر الذي يُواجه ركودًا.

ويُعلن وزير المال جيريمي هانت في إدنبرة "مجموعة من 30 إصلاحًا تنظيميًّا لتأمين مكانة المملكة المتّحدة بوصفها مركزًا ماليًّا رائدًا في العالم"، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة المال البريطانيّة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ "إصلاحات إدنبرة ستُعطي قوّة لا مثيل لها للخدمات الماليّة البريطانيّة، مستفيدةً من الفرص التي يُتيحها خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبّي" لإنشاء "إطار تنظيمي مصمّم خصّيصًا لاحتياجات البلاد".
كان هانت قد أقرّ خلال تقديمه إجراءات ماليّة الشهر الماضي، بأنّ البلاد تشهد ركودًا وبأنّ بنك إنكلترا يتوقّع حدوث انكماش خلال العام المقبل بكامله.

 

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