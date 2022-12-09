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انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً

انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
9 ديسمبر 2022 08:59

أفادت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية"أر تي إي" بأن ما مجموعه 125 ألف أسرة في باريس 
يعيشون بدون كهرباء بشكل مؤقت مساء الخميس بعد انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

وأشارت "أر تي إي" إلى أن عطلا بأحد المحولات تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وشارك الباريسيون عبر وسائل التواصل الإجتماعي صورا لشوارع بأكملها تعيش في الظلام.

وجاء انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تخطط فيه السلطات الفرنسية لمحاكاة إغلاق مؤقت وتحت السيطرة لإمدادات الطاقة يوم الجمعة، وذلك استعدادا لحدوث توقف محتمل للإمداد في يناير المقبل، عندما 
تخضع العديد من محطات الطاقة النووية الفرنسية للصيانة.

وبدأت الحكومة الاستعدادات للانقطاع المحلي للتيار الكهربائي خلال ذروة الأحمال. والهدف هو تجنب انقطاع التيار الكهربائي غير الخاضع للسيطرة.
وسيجري في وقت لاحق اليوم الجمعة عمل محاكاة لإجراءات الإغلاق دون تنفيذ الإغلاق فعليا في هذا اليوم. 

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المصدر: وكالات
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