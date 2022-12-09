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أميركا ترسل حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

جنود يركبون دبابة في منطقة دونيتسك
9 ديسمبر 2022 08:21

أفاد أشخاص مطلعون ووثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الخميس أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وقد تعلن واشنطن عن الحزمة في وقت مبكر اليوم الجمعة. ولم يتسن تحديد المعدات المضادة للطائرات المسيرة ومعدات الدفاع الجوي المدرجة بالتفصيل.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على حزمة المساعدات، كما أحجم متحدث باسم مجلس الأمن القومي عن التعقيب.

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المصدر: رويترز
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