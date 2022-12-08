بوتين: سنواصل قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

موسكو (وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن قواته ستواصل قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشدداً على أن بلاده لم تكن البادئة بسلوك هذا النهج في الحرب، فيما أقر الكرملين أمس بوجود «خطر» من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة «تاس» عن بوتين قوله خلال تكريمه قادة عسكريين في حفل بمناسبة يوم أبطال الوطن: «روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكنها لم تكن من بادر إلى ذلك فقد جاءت الضربات الأولى من طرف من ضربوا جسر القرم»، مضيفاً «الغرب يتجاهل ما تقوم به أوكرانيا ضد روسيا، لكن خطوات موسكو وردودها تسبب دائماً موجة عارمة من الضجيج الإعلامي».

من جانبه أعلن الكرملين، أن روسيا لا تخطط حالياً لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «لا يوجد شك في ذلك»، بحسب وكالة «إنترفاكس»، ولكن على حد قوله هناك «المزيد من العمل» يجب القيام به «لتحرير» الأراضي التي تم ضمها من السيطرة الأوكرانية، مقراً بوجود «خطر» من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة عدة ضربات بطائرات مسيّرة، وذلك عقب إعلان مسؤولين أول أمس إسقاط طائرة مسيّرة على مقربة من قاعدة بحرية روسية رئيسة.

جاء الهجوم الأخير بالطائرة المسيّرة في أعقاب توجه الرئيس فلاديمير بوتين إلى الجسر، والذي يربط القرم بالبر الروسي الرئيسي لتفقد أشغال تصليح إثر تعرضه لتفجير.

وأعلنت روسيا أمس أنها أسقطت مسيّرة فوق البحر الأسود قرب سيفاستوبول، كبرى مدن شبه جزيرة القرم والتي تضم قاعدة بحرية روسية رئيسية.

واستخدم الجيش الروسي منطقة القرم لإطلاق عمليته العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، بينما تعرّضت شبه الجزيرة لهجمات متكررة نفذتها طائرات مسيّرة.

وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، من بينها قيود على الوصول إلى الطائرات المسيّرة والمواد الكيميائية والتقنيات المستخدمة للأغراض العسكرية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأول.

وتم إعلان الإجراءات التي تتطلب دعم جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بعد ساعات من تحذير بوتين من التصعيد، وتجديده القول إن روسيا ستدافع عن نفسها «بكل الوسائل اللازمة». واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في وقت سابق أمس الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، التي تستهدف 200 شخص إضافي وتقيد قدرتها على نشر طائرات مسيّرة.

وأوضحت فون دير لاين أن من بين الأشخاص المستهدفين أعضاء في القوات المسلحة الروسية وشركات في قطاع الدفاع وأشخاصاً متورطين في مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.