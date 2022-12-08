إضرابات بجميع قطاعات بريطانيا

لندن (وكالات)

تشدد النقابات الضغط على الحكومة البريطانية مع اقتراب عيد الميلاد الذي يتوقّع أن يشهد فوضى عارمة، مع إضراب بعض عمال قطاع النفط أمس، واحتمال أن ينضمّ إليهم موظّفو المدارس.

وأعلنت نقابة «يونايت»، في بيان، أن موظفي شركة «بتروفاك» للخدمات النفطية العاملين في منشآت ريبسول أو بي بي في بحر الشمال سيضربون اليوم، في حركة تشمل 146 من منتسبي النقابة، للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين شروط عملهم.

وأعلنت الأمينة العامة للنقابة شارون غراهام أن «شركات النفط والغاز التي تنتج في البحر تحقق أرباحاً طائلة لكنها تقتصد حين يتعلّق الأمر بموظفيها». وحذر البيان بأن حركة الإضراب «ستولد بلبلة هائلة».

من جهة أخرى، أضرب الأساتذة في اسكتلندا الأربعاء وواصلوا حركتهم أمس. كما طرحت أيام إضراب إضافية للتصويت حالياً حتى 13 يناير في جميع أنحاء البلد، بدعوة من نقابات عدة.

وصرحت وزيرة التربية غيليان كيغان عبر إذاعة «تايمز» أن الحكومة «بذلت أقصى ما بوسعها لتلبية مطالب الأساتذة»، مبدية أملها في تفادي إضراب وطني في المدارس البريطانية لأن «أطفالنا فوّتوا فترات تعليم كثيرة خلال الوباء»، مضيفة أن الحكومة تقترح زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و8.9% بحسب الأقدميّة، وهي أدنى مما يطالب به المضربون.

وتطال الإضرابات بصورة خاصة قطاع المواصلات ولا سيما إضراب متقطع منذ أشهر بين عمال السكك الحديد الذين انضمت إليهم أحياناً فئات من موظفي مترو لندن وسائقي الحافلات وموظفي المطار.

كذلك تبدأ الممرضات إضراباً تاريخياً اعتباراً من 15 ديسمبر على أن ينضمّ إليهنّ سائقو سيارات الإسعاف.

ومع تصعيد الحركة، أعلنت الحكومة أمس أنه سيتم استدعاء تعزيزات من الجيش للحلول محلّ العمال المضربين في بعض القطاعات الحساسة مثل شرطة الحدود وطواقم سيارات الإسعاف.