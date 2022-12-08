ألمانيا‭:‬ مجموعة «إسقاط الحكومة» خطيرة

برلين (وكالات)

أكد قائد الشرطة الجنائية الألمانية أمس أن المجموعة التي فككت أمس الأول بعد تخطيطها لإطاحة المؤسسات الديمقراطية والحكومة، كانت تحوز الكثير من الأسلحة وهو ما يعكس خطورتها. وقال مدير مكتب الشرطة الجنائية الفدرالية هولغر مونش لشبكة «آ ار دي» الإعلامية العامة إن المجموعة «تتكون من مزيج خطير من الأشخاص الذين يتبنون معتقدات غير عقلانية، بعضهم لديه الكثير من المال، والبعض الآخر يمتلك أسلحة ولديهم خطة أرادوا تنفيذها، وهذا هو سبب الخطورة ولذلك تدخلنا». وأوضح أن «عمليات التفتيش تظهر ذلك أيضاً»، فقد عثر على أسلحة في 50 مكاناً تم دهمه، بدءاً من «أقواس نشاب إلى بنادق وذخيرة، وهذا يدل أنها غير سلمية».