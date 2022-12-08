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نتنياهو يضمن أغلبية برلمانية

بنيامين نتنياهو
9 ديسمبر 2022 01:43

القدس (وكالات) 

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ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أغلبية برلمانية أمس، بعدما أعلن حزبه «الليكود» التوصل إلى اتفاق مع حزب شاس اليهودي المتشدد. وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصراً مريحاً في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات. وأثارت شراكته مع أحزاب اليمين المتشدد القلق في الداخل والخارج.
وقال نتنياهو في بيان: «قطعنا خطوة أخرى باتجاه تشكيل حكومة يمينية ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل».
ويمنح الاتفاق مع شاس، نتنياهو سيطرة على 64 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، إلا أنه لم يُوقع بعد اتفاق نهائي بتشكيل الائتلاف.
ينص الاتفاق على أن يتولى زعيم حزب شاس أرييه درعي وزارتي الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ثم وزارة المالية في النصف الثاني. كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء طوال ولاية نتنياهو.
وسبق أن توصل «الليكود» إلى اتفاقيات ائتلافية مع أحزاب «الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية» و«نوعام»، بينما لا يزال يتفاوض مع حزب «يهودوت هتوراه» اليميني الديني.
وتنتهي الأحد 11 ديسمبر الجاري المهلة القانونية التي منحها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لنتنياهو من أجل تشكيل الحكومة.
لكن يمكن لنتنياهو تمديد المهلة 14 يوماً إضافية في حال أثبت أنه حقق تقدماً في مفاوضات تشكيل الحكومة.

بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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حزب الليكود
الانتخابات الإسرائيلية
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