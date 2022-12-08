الأمم المتحدة: 15 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية

دمشق (الاتحاد)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن أن 15 مليوناً من السوريين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وقال بيدرسن في أعقاب لقائه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق: إن من 9 إلى 10 ملايين من السوريين يعيشون حالة فقر، وهناك 15 مليوناً تقريباً بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفاً «أنه لا يجب القبول بهذا الأمر».

وأكد أن «الوضع الراهن ليس في مصلحة أحد لذلك يجب أن نعالج هذه الأمور وننظر إلى وضع اللاجئين والمهجرين داخلياً إضافة لمناقشة موضوع المعتقلين والمخطوفين».

وأشار المبعوث الأممي إلى أن زيارته لدمشق «هي استمرار للحوار العميق والمستمر مع الحكومة السورية»، موضحاً أنه بحث مع الحكومة السورية الوضع بشمال سوريا وسبل منع التصعيد.