بريطانيا: هجمات «الحوثي» جعلت اليمن بوضع مالي صعب

عدن (الاتحاد)

قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم: إن هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على الموانئ جعلت الحكومة اليمنية في وضع مالي صعب للغاية.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء أمس الأول، عددًا من الصحفيين اليمنيين في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أمس.

وفي الأشهر الأخيرة، شنّت ميليشيات الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية، هي «الضبة والنشيمة وقنا» في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الهجمات الإرهابية.

وخلال اللقاء قال أوبنهايم: إن «الهجمات الإرهابية الأخيرة للحوثيين على البنية التحتية في اليمن، قد وضعت الحكومة في وضع مالي صعب للغاية».

وبيّن أن «الهجمات تمنع اليمن من تصدير النفط، وهذا ما يجعل من الصعب عليها دفع الرواتب وتقديم الخدمات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين».

وفي تعبير عن امتعاضه من تبعات الهجمات، قال أوبنهايم: «هذه الحرب الاقتصادية غير مقبولة على الإطلاق، وسنستمر بإدانة هذه الهجمات ونبذل قصارى جهودنا لمساعدة الحكومة اليمنية على تصدير النفط».

وشدد على أهمية أن تنصبّ الجهود على استمرار الهدنة ووقف إطلاق النار كطريق لعمل تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة. ورأى أوبنهايم أنه «من المهم أن نحافظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن رغم أنه لا شيء من هذا سيكون سهلاً».

وفي ما يخص الجهود الأممية، قال: «سنظل ندعم جهود المبعوث الأممي هانس جروندبرج ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي في هذا الاتجاه».

وفي سياق متصل، دعت بريطانيا الأطراف اليمنية إلى تسهيل عمل بعثة الأمم المتحدة «أونمها» في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في حسابه على تويتر: «قلقون لرؤية الحادث الذي تعرض له موكب بعثة الأمم المتحدة ‎ في الحديدة».

وأضاف: «لحادث يسلط الضوء على الطاعون الذي تشكله مخلفات الحرب على حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، تحث المملكة المتحدة على ضرورة قيام جميع الأطراف بتسهيل عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، واتخاذ خطوات لإزالة الألغام، أو تحديدها بوضوح».

والثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في بيان، تعرض قافلة تابعة لها لانفجار لغم في محافظة الحديدة، ما أدى إلى إتلاف سيارة دون وقوع إصابات بشرية.

وفي سياق آخر، تسلم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أمس، تقريراً نهائياً من اللجنة الأمنية والعسكرية المشكلة من المجلس، لإعادة هيكلة وتوحيد القوات المسلحة والأمنية.