العراق.. جدل بشأن تفعيل المادة 140 من الدستور

هدى جاسم (بغداد)

لم تخلُ أي مفاوضات بين بغداد وأربيل حول القضايا المختلف عليها من المطالبة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، لتسوية الأوضاع في المناطق التي شهدت تغييرات ديمغرافية بين عامي 1968 و2003، وذلك من خلال تطبيع الأوضاع وإجراء تعداد سكاني وإجراء عملية استفتاء لتحديد مصير المناطق المشمولة، خاصة محافظة كركوك.

وترى الأحزاب الكردية «الديمقراطي والاتحاد الوطني»، أن المادة 140 من الدستور العراقي هي «خريطة الطريق» الوحيدة لحل النزاع بين المركز والإقليم حول المناطق المختلطة قومياً، خاصة محافظة كركوك الغنية بالنفط، وظل قادة إقليم كردستان يطالبون بتطبيقها في مختلف الأوقات.

ويعترض العرب والتركمان على أي محاولة لتطبيق المادة 140، فمن وجهة نظرهم أي محاولة لتطبيق المادة هي مخالفة دستورية، وذلك بسبب انتهاء السقف الزمني المحدد لتطبيقها، ومن جهة أخرى يشتكي التركمان والعرب من التغيير الديمغرافي الذي حصل بعد 2003 لحساب الأكراد، وذلك بحجة تطبيق هذه المادة. ولذلك طالب التركمان والعرب بوضع خاص لكركوك، وذلك من خلال تأسيس إقليم كركوك أو إبقاء المحافظة تابعة لحكومة مركزية.

الخبير القانوني والمحلل السياسي أمير الدعمي بين أن «الدستور العراقي حدد ديسمبر 2007 موعداً نهائياً لتطبيق المادة 140 من الدستور، لكن المحكمة الاتحادية عام 2017 قالت إن هذا التاريخ جاء لأمور تنظيمية، ولذا فإن هذه المادة سارية المفعول ويمكن أن تطبق بأي وقت».