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اليمن.. إحباط هجوم للميليشيات الإرهابية في الجوف

جندي يمني في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (أرشيفية)
9 ديسمبر 2022 01:46

عدن (الاتحاد)

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أحبط الجيش اليمني هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية شرق مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر ميداني أن ميليشيات الحوثي حاولت مهاجمة مواقع الجيش في منطقة «الجدافر»، لافتاً إلى أن قوات الجيش أحبطت تلك المحاولة، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش رصدت، خلال الأيام الماضية، استحداثات جديدة قامت بها الميليشيات الإرهابية في مواقع تركزها بالمحافظة، استعداداً منها للتصعيد. وفي السياق، أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني في جاهزية عالية للتعامل مع أي اعتداءات تحاول ميليشيات الحوثي ارتكابها، مشيداً بيقظة الجيش المستمرة في مختلف جبهات المحافظة.
ولفت المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تفهم سوى لغة القوة، ولا تقبل التهدئة إلا لأجل إعادة ترتيب أوراقها، ومن ثم التصعيد مرة أخرى تنفيذاً لأجندة خارجية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

الجيش اليمني
الأزمة اليمنية
اليمن
الجوف
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
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