البرلمان العربي: الرياض تدفع الشراكة العربية الصينية إلى آفاق أرحب وأوسع

القاهرة (الاتحاد)

ثمّن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين العربي والصيني، والارتقاء بآليات منتدى التعاون العربي الصيني. وأكد العسومي، في تصريح له أمس، أهمية «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية» الأولى التي تعقد في الرياض في ظل تحديات غير مسبوقة على المستوى العربي والدولي، تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية والدول الصديقة لمواجهتها، مشيراً إلى أن العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية تحكمها العديد من المصالح المتبادلة، فضلاً عن الانتماء الحضاري المشترك.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن القمة الصينية العربية تمثل نقطة تحول جوهرية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدول العربية والصين، وتحقيق تطلعات الشعبين العربي والصيني في التقدم والتنمية.