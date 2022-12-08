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فرنسيون يحتجون للمطالبة بمواجهة تغير المناخ

ناشطون بيئيون يغلقون شارع الشانزليزيه في باريس
9 ديسمبر 2022 00:34

أغلق نشطاء مدافعون عن البيئة لفترة وجيزة شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، للمطالبة بإجراءات لمواجهة تغير المناخ.

وجلس نحو 20 من أعضاء جماعة «ديرنيير رينوفاسيون» (التجديد الأخير) في الشارع الواسع، وأوقفوا حركة المرور في الاتجاهين لمدة عشر دقائق تقريباً قبل أن تبعدهم الشرطة.

وأصدرت الجماعة بياناً دعت فيه الحكومة إلى إطلاق حملة لتحسين عزل المباني، والذي قالت إنه يمكن أن يخفض انبعاثات الكربون الفرنسية بشكل كبير.

وقال البيان إن قطاع البناء مستعد وقادر على تنفيذ مثل هذه الخطة وإن «الأمر لا ينقصه سوى الإرادة السياسية».

وأظهر تقرير، صادر عن وزارة الطاقة لعام 2020، أن ما يقرب من خمسة ملايين من أصل 29 مليوناً من المباني السكنية في فرنسا مصنفة عند أدنى تصنيفين لكفاءة الطاقة.

وأعلنت الحكومات الفرنسية المتعاقبة عن حملات لعزل المباني في العقد الماضي، لكن البعض يقولون إنه لم يتم إحراز سوى تقدم ضئيل نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن التجديد الحراري للمباني القائمة صعب ويتطلب عمالة كثيفة.

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