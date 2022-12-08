مجلس التعاون يشيد بنجاح وساطة إماراتية-سعودية لتبادل مسجونين بين أميركا وروسيا
نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
8 ديسمبر 2022 23:58
أشاد معالي الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والتي تكللت بتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.
وأكد الحجرف، في بيان اليوم الخميس، أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة.
كما أشاد الحجرف بتعاون حكومة الولايات المتحدة وحكومة روسيا واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.