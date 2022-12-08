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بايدن يشيد بجهود الإفراج وتبادل مسجونين بين أميركا وروسيا

الرئيس الأميركي جو بايدن
8 ديسمبر 2022 23:49

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن شكره لجهود دولة الإمارات لتسهيل عودة المواطنة الأميركية بريتني غراينر إلى الولايات المتحدة بعد إفراج السلطات الروسية عنها اليوم.

جاء ذلك في تصريح للرئيس الأميركي عقب البيان المشترك الذي صدر عن وزارتي الخارجية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حول نجاح الوساطة الإماراتية-السعودية المشتركة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.

وفي بيان حول الإفراج عن غراينر، قال معالي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، «أود التعبير عن امتناننا الشديد لشركائنا الذين ساهموا في تحقيق هذه النتيجة، وبالأخص أصدقائنا في دولة الإمارات لمساعدتهم في عملية النقل».

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المصدر: وام
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