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12 قتيلاً بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

هجوم إرهابي على قرية في بوركينا فاسو (أرشيفية)
8 ديسمبر 2022 22:32

قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً غالبيتهم من المتطوعين المدنيين في الجيش في هجوم نفّذه إرهابيون في شمال بوركينا فاسو على ما أفادت مصادر محلية.

وقال أحد سكان المنطقة إن "مسلحين شنوا هجوماً استهدف السكان في بوالا" في منطقة الوسط الشمالي، الأربعاء، "ما أدى إلى مقتل 12 على الأقل".

وأوضح أن الضحايا "في غالبيتهم من المتطوعين للدفاع عن الوطن".

وأكد مسؤول في هذه القوة وشخص آخر من المنطقة، هذا الهجوم.

وتشمل منطقة الساحل الأفريقي، من حين لآخر، هجمات تنفذها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

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المصدر: وكالات
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بوركينا فاسو
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